Биография

Евгения Громова — российская актриса театра и кино. Родилась в Шатуре 27 марта 1988 года. Евгения окончила театральный факультет Балтийского института иностранных языков, после чего поступила на режфак ГИТИСа, диплом которого получила в 2013 году. Первым актерским опытом артистки стала театральная сцена, где она исполняла роль Войницевой в спектакле по Чехову. Свой путь в кино Евгения Громова начала с заметной роли в фильме 2015 года «Городские птички». Прорывом для артистки стала главная актерская партия в драме Нигины Сайфуллаевой «Верность». Громова не обходит стороной телевидение — ее можно было увидеть в таких сериалах, как «Второе зрение», «Алмазный Эндшпиль» и «Псих» из линейки more originals.