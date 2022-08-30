Стикер (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Детективная мелодрама для поклонников «Красотки» с Иваном Стебуновым и Александром Самойленко. Бизнесмен-архитектор Михаил добился в своей сфере завидных успехов, чем сильно раздражает своих конкурентов. Однажды он проводит ночь с секс-работницей, буквально сошедшей с его эскизов. К утру она бесследно исчезает, но вскоре появляется в офисе фирмы Михаила – под другим именем, с новой биографией и будто ничего не помня об их прошлой встрече. Михаил подозревает, что в происходящем как-то замешаны его соперники. онлайн и в хорошем качестве
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ДБРежиссёр
Дмитрий
Баран
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Евгения
Нохрина
- Актёр
Александр
Дьяченко
- Актриса
Екатерина
Олькина
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- Актёр
Сергей
Кошонин
- Актёр
Александр
Филатов
- РБАктёр
Руслан
Банковский
- ИДАктёр
Илья
Долгих
- ДБСценарист
Дмитрий
Баран
- ДБПродюсер
Дмитрий
Баран
- СГПродюсер
Станислав
Грачев
- ДЧМонтажёр
Денис
Чуприна
- АПОператор
Андрей
Пухов
- Оператор
Федор
Стручев
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- АВКомпозитор
Артем
Васильев
- Композитор
Александр
Вартанов