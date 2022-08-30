Стикер (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Детективная мелодрама для поклонников «Красотки» с Иваном Стебуновым и Александром Самойленко. Бизнесмен-архитектор Михаил добился в своей сфере завидных успехов, чем сильно раздражает своих конкурентов. Однажды он проводит ночь с секс-работницей, буквально сошедшей с его эскизов. К утру она бесследно исчезает, но вскоре появляется в офисе фирмы Михаила – под другим именем, с новой биографией и будто ничего не помня об их прошлой встрече. Михаил подозревает, что в происходящем как-то замешаны его соперники. онлайн и в хорошем качестве

