Биография

Сергей Кошонин – российский актер кино и театра. Родился в городе Ленинграде 11 апреля 1958 года. Имеет почетное звание заслуженного артиста РФ. С ранних лет будущий актер мечтал связать свою жизнь с театром, сразу после окончания школы подал документы в ЛГИТМИК. Выпустившись, получил место в труппе Молодежного театра на Фонтанке, где проработал следующие почти два десятка лет. На его сцене сыграл больше чем в сотне спектаклей, наиболее известен Сергей Кошонин по ролям в таких постановках, как «Гроза», «Мещанин во дворянстве», «Трехгрошовая опера». Дебют Кошонина в кино произошел в 1975 году, в картине «Дневник директора школы». Актер женат, супруга – Лолита Кошонина. От этого брака есть взрослый сын. Несмотря на то, что сниматься Кошонин начал еще в годы СССР, настоящая популярность пришла к нему уже благодаря российскому кино. Сыграл эпизодические роли в таких заметных картинах, как «Интердевочка», «Темная ночь», «Макар-следопыт». Тем не менее, известным сделал Сергея Кошонина сериал «Убойная сила», где он исполнил одну из главных ролей. После этого были такие проекты, как «Испытание верностью», «Морские дьяволы», «Одессит». Помимо актерской карьеры, Кошонин уже много лет занимается продюсированием музыкальных и телевизионных проектов.