Военная разведка: Первый удар
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Военная разведка: Первый удар

Военная разведка: Первый удар (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.22012, Военная разведка: Первый удар 1 сезон
Приключения, Военные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

План захвата СССР «Барбаросса» в действии. Фашисты широко шагают по оккупированным советским землям. Сначала нашим героям предстоит вырвать из лап врага захваченных на отдыхе советских ученых и их семьи. Почти невыполнимым заданием станет для них ликвидация стратегического советского завода на оккупированной немцами территории. Тонкой игры потребует миссия возвращения в немецкий тыл советского резидента, ведь нужно не только доставить его до места назначения, но и обеспечить ему безупречное алиби!

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Военная разведка: Первый удар»

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