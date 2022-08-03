Военная разведка: Первый удар. Серия 7
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Военная разведка: Первый удар
1-й сезон
7-я серия

Военная разведка: Первый удар (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.22012, Военная разведка: Первый удар. Серия 7
Приключения, Военный16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

План захвата СССР «Барбаросса» в действии. Фашисты широко шагают по оккупированным советским землям. Сначала нашим героям предстоит вырвать из лап врага захваченных на отдыхе советских ученых и их семьи. Почти невыполнимым заданием станет для них ликвидация стратегического советского завода на оккупированной немцами территории. Тонкой игры потребует миссия возвращения в немецкий тыл советского резидента, ведь нужно не только доставить его до места назначения, но и обеспечить ему безупречное алиби!

Страна
Россия
Жанр
Военный, Приключения
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Военная разведка: Первый удар»