План захвата СССР «Барбаросса» в действии. Фашисты широко шагают по оккупированным советским землям. Сначала нашим героям предстоит вырвать из лап врага захваченных на отдыхе советских ученых и их семьи. Почти невыполнимым заданием станет для них ликвидация стратегического советского завода на оккупированной немцами территории. Тонкой игры потребует миссия возвращения в немецкий тыл советского резидента, ведь нужно не только доставить его до места назначения, но и обеспечить ему безупречное алиби!

