Биография

Линда Лазарева — российская актриса. родилась в Ленинграде 6 февраля 1985 года. Девочку назвали в честь первой жены члена группы «Битлз» Пола Маккартни. Линда была ученицей литературного класса гимназии и музыкальной школы по классу гитары. Она также занималась бальными танцами и входила в состав рок-группы. Окончив петербургскую академию театрального искусства, стала актрисой Театра на Васильевском. Она также играла в постановке театра Райкина и в антрепризе. Актриса сыграла в театральных постановках «Саранча», «Епифань», «Приключения Фандорина (Левиафан)». В кинематограф Линда Лазарева пришла раньше, чем в театр. В основном она снимается в сериалах с детективным, криминальным и приключенческим сюжетом. Наибольшую известность приобрела после съемок в сериалах «Ментовские войны 4», «Лиговка», «Возмездие», «Военная разведка: Первый удар», «Время Синдбада», «Пять минут тишины», «Судьба по книге перемен», «Роковой подарок».