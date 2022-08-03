Военная разведка: Первый удар (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.22012, Военная разведка: Первый удар. Серия 4
Приключения, Военный16+
Сезоны и серии
- 16+53 мин
Военная разведка: Первый удар
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+52 мин
Военная разведка: Первый удар
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+52 мин
Военная разведка: Первый удар
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+51 мин
Военная разведка: Первый удар
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+53 мин
Военная разведка: Первый удар
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+53 мин
Военная разведка: Первый удар
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+53 мин
Военная разведка: Первый удар
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+54 мин
Военная разведка: Первый удар
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
План захвата СССР «Барбаросса» в действии. Фашисты широко шагают по оккупированным советским землям. Сначала нашим героям предстоит вырвать из лап врага захваченных на отдыхе советских ученых и их семьи. Почти невыполнимым заданием станет для них ликвидация стратегического советского завода на оккупированной немцами территории. Тонкой игры потребует миссия возвращения в немецкий тыл советского резидента, ведь нужно не только доставить его до места назначения, но и обеспечить ему безупречное алиби!
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Приключения
КачествоFull HD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актёр
Павел
Трубинер
- ФААктёр
Филипп
Азаров
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- Актёр
Борис
Щербаков
- ЛЛАктриса
Линда
Лазарева
- КСАктёр
Кузьма
Стомаченко
- ТШАктёр
Тадас
Шимилёв
- Актёр
Артур
Ваха
- Актёр
Сергей
Кошонин
- МЖАктриса
Мария
Жиганова
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- АРХудожник
Андрей
Розин
- ФООператор
Федор
Ордовский
- ЛИКомпозитор
Леонид
Иновлоцкий