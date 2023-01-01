Биография

Александр Филатов — российский актер театра и кино. Родился 7 января 1960 года. После окончания школы кинодеятель поступил в театральное училище в Ярославле. После получения диплома он присоединился к труппе московского театра «Сфера», где играл в постановках «Доктор Живаго», «Детектор лжи» и «Троил и Крессида». Актерский дебют Александра Филатова состоялся в полнометражном фильме 1983 года «Такая жесткая игра — хоккей». В 1990-м году он исполнил небольшую роль в картине «Ребро Адама», а затем появился на ведущих позициях в пяти эпизодах сериала «Детективы». Среди множества проектов в фильмографии актера также можно найти многосерийные ленты «Триггер», «Ивановы-Ивановы», «Ольга», «Закрытая школа», «Ваша честь» и «Романовы».