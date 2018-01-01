Биография

Евгения Нохрина — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Нижнем Новгороде 3 июля 1991 года. В детстве занималась театральным мастерством, поэтому с выбором профессии проблем не было — сразу после вручения аттестатов Евгения поступила во ВГИК на курс Владимира Меньшова. Сотрудничала с Московским губернским театром, где играла в спектакле «Пушкин», причем ее партнером по сцене был знаменитый Сергей Безруков. Фильмография Евгении Нохриной насчитывает более 30 работ. Актриса сыграла в таких проектах, как «Стикер», «Как долго я тебя ждала», «Презумпция невиновности», «Черная кровь», «Цветок папоротника», «Временно недоступен», «Конец прекрасной эпохи», «Куприн. Яма».