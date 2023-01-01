Холодное блюдо
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Холодное блюдо

Холодное блюдо (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.92015, Холодное блюдо 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Когда жених Жени Олег погибает в автокатастрофе по вине пьяного водителя, то она жаждет только одного: чтобы Костю Стрельцова, совершившего наезд, посадили надолго. Но этого не случается, так как шалопай Костя — сын местного олигарха, и отец неоднократно спасал его от ответственности. Тогда Женя решает, что свершит правосудие сама и добьется того, чтобы Костя оказался за решеткой...

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Холодное блюдо»

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