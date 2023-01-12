WinkСериалыХолодное блюдо1-й сезон2-я серия
Холодное блюдо (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02015, Холодное блюдо. Серия 2
Мелодрама12+
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О сериале
Когда жених Жени Олег погибает в автокатастрофе по вине пьяного водителя, то она жаждет только одного: чтобы Костю Стрельцова, совершившего наезд, посадили надолго. Но этого не случается, так как шалопай Костя - сын местного олигарха, и отец неоднократно спасал его от ответственности. Тогда Женя решает, что свершит правосудие сама и добьется того, чтобы Костя оказался за решеткой...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ГЯРежиссёр
Глеб
Якубовский
- Актриса
Евгения
Нохрина
- Актёр
Алексей
Демидов
- ПЯАктёр
Павел
Яскевич
- МСАктриса
Мария
Свирская
- АСАктёр
Александр
Суцковер
- ВПАктёр
Вячеслав
Павлють
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- ОСАктриса
Ольга
Сизова
- ДЕАктёр
Дмитрий
Есеневич
- ЗБАктриса
Зоя
Белохвостик
- ИРСценарист
Ирина
Ревякина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- АМОператор
Алексей
Макеев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко