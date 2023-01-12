Когда жених Жени Олег погибает в автокатастрофе по вине пьяного водителя, то она жаждет только одного: чтобы Костю Стрельцова, совершившего наезд, посадили надолго. Но этого не случается, так как шалопай Костя - сын местного олигарха, и отец неоднократно спасал его от ответственности. Тогда Женя решает, что свершит правосудие сама и добьется того, чтобы Костя оказался за решеткой...

