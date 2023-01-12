Холодное блюдо. Серия 1
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Холодное блюдо
1-й сезон
1-я серия

Холодное блюдо (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Холодное блюдо. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда жених Жени Олег погибает в автокатастрофе по вине пьяного водителя, то она жаждет только одного: чтобы Костю Стрельцова, совершившего наезд, посадили надолго. Но этого не случается, так как шалопай Костя - сын местного олигарха, и отец неоднократно спасал его от ответственности. Тогда Женя решает, что свершит правосудие сама и добьется того, чтобы Костя оказался за решеткой...

Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.4 IMDb