Мафия – дело семейное. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Мафия – дело семейное
1-й сезон
3-я серия
8.62022, Мафия – дело семейное. Сезон 1. Серия 3
Комедии, Криминал16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Мафия – дело семейное (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодые адвокаты Паша Скворцов и Яна Синицына решают перед свадьбой познакомить родных. Но при встрече выясняется, что много лет назад отец Паши, подполковник полиции, посадил в тюрьму отца Яны. И пока мамы стараются помирить семейства, Скворцов-старший делает всё, чтобы сын отказался от невесты с подозрительными родственниками.

Сериал Мафия – дело семейное 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мафия – дело семейное»