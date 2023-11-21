8.72022, Мафия – дело семейное. Сезон 1. Серия 5
Комедия, Криминал16+
Мафия – дело семейное (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Молодые адвокаты Паша Скворцов и Яна Синицына решают перед свадьбой познакомить родных. Но при встрече выясняется, что много лет назад отец Паши, подполковник полиции, посадил в тюрьму отца Яны. И пока мамы стараются помирить семейства, Скворцов-старший делает всё, чтобы сын отказался от невесты с подозрительными родственниками.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- МПРежиссёр
Миша
Поляков
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- Актёр
Ефим
Петрунин
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ДТАктёр
Данил
Тябин
- СБАктриса
Светлана
Богданова
- Актёр
Борис
Дейков
- МШАктриса
Мария
Шамшина
- ЕШАктриса
Евгения
Шипова
- ББСценарист
Богдан
Балаянц
- АССценарист
Алексей
Сурков
- НЛСценарист
Наталья
Лушина
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- ЮБПродюсер
Юлия
Биккулова
- Продюсер
Теймур
Джафаров
- АФХудожница
Александра
Фатина
- АПМонтажёр
Андрей
Пономарев
- Оператор
Федор
Стручев