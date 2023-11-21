Мафия – дело семейное (сериал, 2022) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Мафия – дело семейное. Сезон 1. Серия 17
Комедия, Криминал16+
Молодые адвокаты Паша Скворцов и Яна Синицына решают перед свадьбой познакомить родных. Но при встрече выясняется, что много лет назад отец Паши, подполковник полиции, посадил в тюрьму отца Яны. И пока мамы стараются помирить семейства, Скворцов-старший делает всё, чтобы сын отказался от невесты с подозрительными родственниками.

Россия
Комедия, Криминал
22 мин / 00:22

7.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

