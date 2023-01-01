Любовь во всем виновата (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Умная и целеустремленная Марина становится жертвой предательства – любимый Андрей присвоил себе ее проект и получил на его реализацию многомиллионный грант, ее же босс просто уволил. «Зализывать раны» Марина уехала к отцу в маленький приморский поселок детства, где он развивает небольшую винодельню.

Там в прибрежном баре Марина встречает бывшего одноклассника Стаса, однако встреча не обрадовала обоих – она не настроена на общение с деревенским ловеласом, а он разочарован ее преображением в столичную надменную фифу. Но жизнь в одном поселке постоянно сталкивает их, заставляя присмотреться друг к другу повнимательнее. Постепенно отношения теплеют, и Марина уже готова снова влюбиться, как выясняется, что Стас женат, а «бывший» хочет ее вернуть и просит дать последний шанс…







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