9.02023, Любовь во всем виновата. Серия 4
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Любовь во всем виновата (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Умная и целеустремленная Марина становится жертвой предательства — любимый Андрей присвоил себе её проект и получил на его реализацию многомиллионный грант, а босс просто уволил. «Зализывать раны» Марина уехала к отцу в маленький приморский посёлок детства, где он развивает небольшую винодельню.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск