Любовь во всем виновата (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Умная и целеустремленная Марина становится жертвой предательства — любимый Андрей присвоил себе её проект и получил на его реализацию многомиллионный грант, а босс просто уволил. «Зализывать раны» Марина уехала к отцу в маленький приморский посёлок детства, где он развивает небольшую винодельню.





