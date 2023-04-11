Любовь во всем виновата. Серия 2
Wink
Сериалы
Любовь во всем виновата
1-й сезон
2-я серия
9.02023, Любовь во всем виновата. Серия 2
Мелодрама18+
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Любовь во всем виновата (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Умная и целеустремленная Марина становится жертвой предательства — любимый Андрей присвоил себе её проект и получил на его реализацию многомиллионный грант, а босс просто уволил. «Зализывать раны» Марина уехала к отцу в маленький приморский посёлок детства, где он развивает небольшую винодельню.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

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