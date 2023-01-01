Любовь во всем виновата. Серия 1
Wink
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Любовь во всем виновата
1-й сезон
1-я серия
8.92023, Любовь во всем виновата. Серия 1
Мелодрамы18+

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Любовь во всем виновата (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Умная и целеустремленная Марина становится жертвой предательства — любимый Андрей присвоил себе её проект и получил на его реализацию многомиллионный грант, а босс просто уволил. «Зализывать раны» Марина уехала к отцу в маленький приморский посёлок детства, где он развивает небольшую винодельню.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

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