Седьмое небо (сериал, 2024) смотреть онлайн

На первый взгляд у Полины и Сергея всё хорошо — престижная работа, умница-дочь, четырнадцать лет брака. Вот только супруги перестали понимать друг друга. Сергей целыми днями пропадает на работе, а Полине надоела роль домохозяйки-невидимки. По совету подруги они отправляются к психологу, который предлагает неожиданный эксперимент: две недели без обручальных колец, две недели абсолютной свободы. Запирая кольца на замок, чтобы сохранить семейное счастье, Полина даже не подозревает, как же быстро оно оборвётся. Одно неловкое движение, одно падение на горнолыжном склоне — Сергей оказывается в больнице с серьезной травмой головы, которая привела к частичной потере памяти. Его последнее яркое воспоминание -выпускной вечер, и он с одноклассницей, в которую влюблён. Полина пытается вернуть воспоминания мужу, но все её попытки не убеждают Сергея и раскрывают страшную правду, которая приводит к еще большим страданиям. Полина не опускает руки. Вот только, чтобы вернуть любовь и семью, придётся докопаться до истины, способной в одночасье разрушить их брак.

