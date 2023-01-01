Биография

Елена Литвинова — российская актриса кино, телевидения и театра. Родилась 12 декабря 1967 года. Получила диплом престижного Щукинского училища. Сотрудничала с Театром на Таганке, театральными центрами «Человек» и «Вишневый сад». Озвучивала проморолики для Первого канала, снималась в рекламе. Сегодня фильмография Елены Литвиновой насчитывает более 10 проектов. Ее можно встретить в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Контакт», «Историк», «След». Кроме того, в 2022 году снялась в детективной драме «Фишер».