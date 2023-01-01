Биография

Александра Щичко — российская актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Москве 24 августа 2010 года. Занималась в студии при Центральном академическом театре Российской армии. Там же играла в спектаклях «Запасной богатырь», «Красное колесо», «Необыкновенный побег игрушек». Появлялась на сцене МХАТ имени Горького в постановке Сергея Пускепалиса «Последний срок». Сегодня фильмография Александры Щичко начитывает более пяти проектов, среди которых сериалы «Моя чужая дочка», «Дама с собачкой», «Смерть в объективе». Также ее можно увидеть в авантюрной комедии «Тетя Марта» 2022 года.