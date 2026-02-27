9.02025, Ведьмина любовь 1 сезон
Мелодрама16+
Ведьмина любовь (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Ведьмина любовь
Сезон 1 Серия 1
- 16+46 мин
Ведьмина любовь
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Ведьмина любовь
Сезон 1 Серия 3
- 16+50 мин
Ведьмина любовь
Сезон 1 Серия 4
- 16+56 мин
Ведьмина любовь
Сезон 1 Серия 5
- 16+48 мин
Ведьмина любовь
Сезон 1 Серия 6
- 16+44 мин
Ведьмина любовь
Сезон 1 Серия 7
- 16+4марта
Ведьмина любовь
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Преподавательница философии обнаруживает в себе способность видеть будущее. После этого ее жизнь начинает трещать по швам. Сериал «Ведьмина любовь» — мистическая мелодрама о магии и любви.
Когда молодую ученую Юлию в неожиданный момент ударяет шаровая молния, она начинает слышать в голове странные голоса, предупреждающие об опасности. Юлия говорит бизнесмену Роману, что его прыжок с парашютом закончится плачевно, и предсказание оказывается правдой. Сын ясновидящей заболевает, и теперь ей приходится ухаживать за ним в одиночку. Однако вскоре ей на помощь приходит Роман, который хочет понять, как Юлия может предсказывать будущее.
