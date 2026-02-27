Ведьмина любовь. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Ведьмина любовь
1-й сезон
5-я серия
8.92025, Ведьмина любовь. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама16+
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Ведьмина любовь (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Преподавательница философии обнаруживает в себе способность видеть будущее. После этого ее жизнь начинает трещать по швам. Сериал «Ведьмина любовь» — мистическая мелодрама о магии и любви.

Когда молодую ученую Юлию в неожиданный момент ударяет шаровая молния, она начинает слышать в голове странные голоса, предупреждающие об опасности. Юлия говорит бизнесмену Роману, что его прыжок с парашютом закончится плачевно, и предсказание оказывается правдой. Сын ясновидящей заболевает, и теперь ей приходится ухаживать за ним в одиночку. Однако вскоре ей на помощь приходит Роман, который хочет понять, как Юлия может предсказывать будущее.

К чему приведут их отношения, вы узнаете, когда будете смотреть «Ведьмина любовь» онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
55 мин / 00:55

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