Ведьмина любовь (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Преподавательница философии обнаруживает в себе способность видеть будущее. После этого ее жизнь начинает трещать по швам. Сериал «Ведьмина любовь» — мистическая мелодрама о магии и любви.



Когда молодую ученую Юлию в неожиданный момент ударяет шаровая молния, она начинает слышать в голове странные голоса, предупреждающие об опасности. Юлия говорит бизнесмену Роману, что его прыжок с парашютом закончится плачевно, и предсказание оказывается правдой. Сын ясновидящей заболевает, и теперь ей приходится ухаживать за ним в одиночку. Однако вскоре ей на помощь приходит Роман, который хочет понять, как Юлия может предсказывать будущее.



К чему приведут их отношения, вы узнаете, когда будете смотреть «Ведьмина любовь» онлайн на Wink.

