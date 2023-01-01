Биография

Светлана Коновалова — российская актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Чебоксарах 21 сентября 1997 года. Будущая артистка училась в простой общеобразовательной школе. Ходила на занятия в театральную студию, постигала азы музыки. Позже переехала в Москву и поступила в ГИТИС на актерско-режиссерский факультет — причем мастером девушки был Андрей Кончаловский. Впервые на экране Светлана Коновалова оказалась благодаря детективу «Последний мент». Также она снималась в сериалах «Солнечный круг», «Инсомния» и в фильмах «Дорогие товарищи!», «Амбивалентность». В 2022 году состоялась премьера ситкома «Классная Катя», где актриса воплотила в жизнь образ классической учительницы литературы.