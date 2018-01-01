Wink
Химкинские ведьмы
Актёры и съёмочная группа сериала «Химкинские ведьмы»

Режиссёры

Максим Зыков

Режиссёр

Актёры

Агата Муцениеце

АктрисаМарина
Анна Банщикова

АктрисаСвета
Валерия Астапова

АктрисаОля
Марк Богатырев

Актёрколдун-искуситель
Алёна Яковлева

Актрисауличная ведунья
Антон Жижин

Актёр
Михаил Кремер

Актёр
Кузьма Сапрыкин

Актёр
Вера Чернявская

АктрисаНика, дочь Светы
Виктор Васильев

АктёрГрачёв
Игорь Гулаков

Актёрмедбрат
Владислав Дунаев

Актёрполицейский
Анастасия Бактимирова

Актрисапомощница Глеба

Сценаристы

Анжела Боскис

Сценарист
Дарья Сойфер

Сценарист
Елена Минервина

Сценарист

Продюсеры

Димитрий Ян

Продюсер
Игорь Тудвасев

Продюсер
Павел Данилов

Продюсер
Антон Федотов

Продюсер
Максим Рыбаков

Продюсер
Евгений Юранов

Продюсер
Татьяна Сарычева

Продюсер
Георгий Подорожников

Продюсер
Светлана Миренкова

Продюсер

Художники

Анна Кавтаскина

Художница

Операторы

Александр Чаплинский

Оператор