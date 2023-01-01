Биография

Димитрий Ян — сценарист и актер российского кино и телесериалов. Известен благодаря своим работам в области продюсирования художественных фильмов. Родился 7 августа 1980 года. После окончания школы будущий кинодеятель поступил в Навоийский государственный горный институт на химико-металлургический факультет. Спустя время творческая жилка взяла свое, и Ян решил связать свою жизнь с кинематографом. Благодаря напористости и таланту сценарист быстро завоевал репутацию талантливого автора. Сериалы и фильмы, снятые по его сценариям, стали одними из самых популярных продуктов отечественной киноиндустрии. Димитрий Ян написал сценарии к таким многосерийным проектам, как «6 кадров», «Папины дочки», «Даешь молодежь», «220 вольт любви», «Светофор» — в последнем он также впервые попробовал себя в качестве актера. Работал и над художественными фильмами, включая киноленты «Кухня в Париже», «СуперБобровы» и все части «Последнего богатыря».