Биография

Кузьма Сапрыкин — российский актер. Родился в Самаре 26 декабря 1995 года. Уже в четырехлетнем возрасте Кузьма получил первый опыт игры на сцене. После окончания школы юноша поступил в Школу-студию МХАТ на курс Евгения Писарева. Получив диплом в 2017 году, актер пополнил труппу театра «Центр драматургии и режиссуры». Кинодебют Кузьмы Сапрыкина состоялся в 2017 году в спортивной драме «Движение вверх», где молодой актер сыграл роль Ивана Едешко. Артиста можно увидеть в таких проектах, как «Золотая орда», «Филфак», «Вратарь Галактики», «1703», «Сердце пармы».