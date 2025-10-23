Химкинские ведьмы. Сезон 1. Серия 5
Химкинские ведьмы
1-й сезон
5-я серия
9.32025, Химкинские ведьмы. Сезон 1. Серия 5
Комедия, Фэнтези16+
Химкинские ведьмы, 1 сезон, 5 серия

О сериале

Аферистки Марина, Света и Оля успешно выдают себя за медиумов, пока случайно не получают от уличной ведуньи реальный дар. Теперь Марина может слышать мысли, Света — видеть будущее, а Оля — мёртвых. Новые способности превращают жизни девушек в ад, поэтому подруги решают найти того, кто заберёт эти «подарки» себе. В поисках идеального кандидата девушки встречают коварного колдуна-искусителя.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Химкинские ведьмы»