Химкинские ведьмы, 1 сезон, 7 серия

Аферистки Марина, Света и Оля успешно выдают себя за медиумов, пока случайно не получают от уличной ведуньи реальный дар. Теперь Марина может слышать мысли, Света — видеть будущее, а Оля — мёртвых. Новые способности превращают жизни девушек в ад, поэтому подруги решают найти того, кто заберёт эти «подарки» себе. В поисках идеального кандидата девушки встречают коварного колдуна-искусителя.

