Биография

Ирина Серова — советская и российская актриса театра и кино. Родилась в Риге 7 мая 1957 года. Детство будущей актрисы прошло в кругах творческих и знаменитых людей — ее отец, Агрий Аугшкап, являлся артистом. В детстве Ира учила наизусть стихи которые рассказывала перед гостями звездных родителей. Это помогло поступить в Российский институт театрального искусства, который девушка окончила в 1981 году. После выпуска Ирина Серова начала театральную карьеру. Первым местом работы молодой актрисы стал Театр имени Владимира Маяковского. В 21 веке актриса продолжила сниматься в кино и сериалах, среди которых: «Моя прекрасная няня», «Сваты», «Друзья друзей». В 2016 году Серова впервые получила главную роль — в фильме «Бабоньки». В 2018 году она присоединилась к актерскому составу ситкома «#СеняФедя», в котором получила роль матери главного героя.