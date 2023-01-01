Биография

Юрий Владовский — режиссер, актер, сценарист. Родился в Ленинграде 16 ноября 1970 года. С самого детства Юрий грезил о кино. Парень начал заниматься театральным искусством в ленинградском Театре Юношеского Творчества при Ленинградском дворце пионеров. В 1991 году был зачислен в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2002 году Юрий Владовский ярко заявляет о себе в ситкоме «Агентство». В этом же году пробует себя в качестве режиссера скетчкома «Недлинные истории». Взлет карьеры кинодеятеля приходится на 2008 год, когда мужчина запускает шоу «Прожекторперисхилтон», в котором выступает как режиссер программы. Сегодня в его карьере 14 режиссерских работ, в числе которых такие картины, как «Улицы разбитых фонарей», «Рыжие», «Большая разница». C 2018 года Юрий работает над кулинарной комедией «#СеняФедя» для телеканала СТС.