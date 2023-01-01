Биография

Алексей Старченко — актер. Родился в украинском городе Луганск 23 сентября 1975 года. Алексей вырос в семье горняков, а воспитывала мальчика бабушка, которая помогла внуку полюбить чтение. Будущую профессию парень выбрал скорее случайно, чем осознанно, ведь в его родном городе не так много учебных заведений, куда мог попасть Алексей. Благодаря любви к литературе парень успешно сдал вступительные экзамены в Луганскую Государственную академию Культуры и Искусств им. М. Матусовского в 1991 году. Кинокарьера Алексея Старченко началась в 2006 году с долгоиграющеего сериала «След». В его биографии отмечены роли в таких ярких проектах, как «Ивановы-Ивановы», «Полицейский в Бескудниково», «Обычная женщина» и «#CеняФедя».