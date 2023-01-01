Биография

Галина Коньшина — советская и российская актриса театра, эстрады и кино, комик и пародист. Родилась в Барнауле 17 декабря 1951 года. Со школьного возраста Галина занималась художественной самодеятельностью: танцами, музыкой, часто пародировала советских певиц, знакомых, друзей и учителей. После школы девушка поступила в ГИТИС, окончив который, основала вместе с мужем труппу Театра маленьких комедий. Играла острохарактерных, сильных героинь, порой неприятных и властных. Получила большую популярность и узнаваемость, участвуя в шоу «Большая разница». Фильмы с Галиной Коньшиной стали выходить только в середине 90-х — кинокарьера актрисы стартовала с криминальной драмы «Кровь за кровь». Затем зрители увидели яркие эпизоды в культовых сериалах «Глухарь» и «Папины дочки». Актриса часто принимает участие в проектах от телеканала СТС: ее игру можно увидеть в таких картинах, как «Метод Лавровой», «Новый человек», «Крыша мира», «#CеняФедя».