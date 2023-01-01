СеняФедя (сериал, 2021) сезон 5 смотреть онлайн

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Неразлучная пара поваров телевселенной «Кухни» возвращается в новой части многосерийной комедии «#СеняФедя». Cериал, 5 сезон которого продолжает поднимать настроение зрителям, уже доступен на нашем онлайн-сервисе Wink!



В пятом сезоне Сеню и Федю ждет новый вызов: друзья решат открыть бургерную, из-за чего им предстоит окунуться в море интриг, расследований и бандитских разборок. К Сене вернется отец, которого мужчина не видел 15 лет, а Федя будет всячески бороться за свою первую и единственную любовь.



Какие приключения ожидают поваров, увидим в новых эпизодах любимого проекта «#СеняФедя» — 5 сезон уже ждет вас в хорошем качестве и без рекламы только на Wink!



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