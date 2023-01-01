Биография

Никита Герфанов — российский сценарист, продюсер, монтажер. Родился в Челябинской области 6 апреля 1986 года. Будущий кинодеятель окончил Южно-Уральский государственный университет. Первой работой в сфере кинематографа стала картина «Станьте моим соседом», где Герфанов отвечал за монтаж. Как сценарист Никита Герфанов проявил себя в короткометражке «Чай». Работал на проектах «Бесстыдники», «Ивановы-Ивановы», «Семейка», где являлся не только продюсером, но и сценаристом. Также писал для многосерийной комедии «#СеняФедя».