СеняФедя (сериал, 2020) сезон 4 смотреть онлайн

Два жизнерадостных повара и приключения ресторана на колесах возвращаются в новой части ситкома «#СеняФедя», которая полностью доступна на Wink в хорошем качестве и без рекламы!



В четвертом сезоне Сеня становится многодетным отцом, а денег на содержание большого семейства не предвидится. Пока будущий папа мучается с кредитами, Федя решает остепениться — теперь он весь в распоряжении очаровательной медсестры Юли. Но тут в жизнь неунывающего холостяка врывается девушка-ураган Даша — дочь хозяйки квартиры, которую снимает повар. Проблем хватает и с фудтраком — за ним начинают охотиться два контрабандиста в поисках потерянного золота.



Как неунывающие повара справятся с очередными трудностями, узнаем в новых сериях кулинарной комедии «#СеняФедя» — 4 сезон уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

