СеняФедя (сериал, 2020) сезон 4 смотреть онлайн
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СеняФедя
Сезон 4 Серия 1Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 4 Серия 2Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 4 Серия 3Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 4 Серия 4Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 4 Серия 5Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 4 Серия 6Бесплатно
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СеняФедя
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СеняФедя
Сезон 4 Серия 8Бесплатно
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СеняФедя
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СеняФедя
Сезон 4 Серия 10Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 4 Серия 11Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 4 Серия 12Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 4 Серия 13Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 4 Серия 14Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 4 Серия 15Бесплатно
- 18+24 мин
СеняФедя
Сезон 4 Серия 16Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 4 Серия 17Бесплатно
О сериале
Два жизнерадостных повара и приключения ресторана на колесах возвращаются в новой части ситкома «#СеняФедя», которая полностью доступна на Wink в хорошем качестве и без рекламы!
В четвертом сезоне Сеня становится многодетным отцом, а денег на содержание большого семейства не предвидится. Пока будущий папа мучается с кредитами, Федя решает остепениться — теперь он весь в распоряжении очаровательной медсестры Юли. Но тут в жизнь неунывающего холостяка врывается девушка-ураган Даша — дочь хозяйки квартиры, которую снимает повар. Проблем хватает и с фудтраком — за ним начинают охотиться два контрабандиста в поисках потерянного золота.
Как неунывающие повара справятся с очередными трудностями, узнаем в новых сериях кулинарной комедии «#СеняФедя» — 4 сезон уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Владовский
- Режиссёр
Михаил
Соловьев
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Актриса
Анна
Бегунова
- Актриса
Ирина
Серова
- Актриса
Леся
Кудряшова
- Актриса
Кристина
Юдичева
- Актриса
Арина
Полонская
- Актёр
Алексей
Старченко
- Актёр
Андрей
Трушин
- Актриса
Галина
Коньшина
- Актёр
Павел
Кижук
- Сценарист
Вячеслав
Неронский
- Сценарист
Олег
Смагин
- Сценарист
Никита
Герфанов
- ДГСценарист
Дмитрий
Гуров
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- ЕЮПродюсер
Евгений
Юранов
- Продюсер
Екатерина
Ласкари
- НКХудожница
Назик
Каспарова
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- ОЗМонтажёр
Олег
Землянко
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев
- Оператор
Александр
Чаплинский