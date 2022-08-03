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СеняФедя
4-й сезон

СеняФедя (сериал, 2020) сезон 4 смотреть онлайн

9.42020, СеняФедя. Сезон 4 17 серий
Комедия18+

Сезоны и серии

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О сериале

Два жизнерадостных повара и приключения ресторана на колесах возвращаются в новой части ситкома «#СеняФедя», которая полностью доступна на Wink в хорошем качестве и без рекламы!

В четвертом сезоне Сеня становится многодетным отцом, а денег на содержание большого семейства не предвидится. Пока будущий папа мучается с кредитами, Федя решает остепениться — теперь он весь в распоряжении очаровательной медсестры Юли. Но тут в жизнь неунывающего холостяка врывается девушка-ураган Даша — дочь хозяйки квартиры, которую снимает повар. Проблем хватает и с фудтраком — за ним начинают охотиться два контрабандиста в поисках потерянного золота.

Как неунывающие повара справятся с очередными трудностями, узнаем в новых сериях кулинарной комедии «#СеняФедя» — 4 сезон уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СеняФедя»