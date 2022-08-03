СеняФедя. Сезон 4. Серия 15
Wink
Сериалы
СеняФедя
4-й сезон
15-я серия

СеняФедя (сериал, 2020) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

9.42020, СеняФедя. Сезон 4. Серия 15
Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Весeлые повара с легендарной «Кухни» открывают собственный ресторан на колeсах, чтобы порадовать всех ценителей доброго юмора новым блюдом в богатом многообразии сериалов. Со своим фудтраком Сене и Феде предстоит побывать на детском дне рождения, пляжной вечеринке и футбольном матче.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СеняФедя»