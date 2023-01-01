Биография

Кристина Юдичева — актриса. Родилась в Санкт-Петербурге 9 июня 1991 года. В детстве Кристина занималась музыкой и играла на фортепиано. Часто становилась главной актрисой многих школьных постановок и даже написала музыку, посвященную преподавателям, которую презентовала на празднике в честь Дня учителя. В 2015 году окончила Институт русского театра. В 2010 году Кристина Юдичева дебютирует в кино, сыграв роль танцовщицы в сериале «Дознаватель». После следуют эпизодические роли в сериалах «СашаТаня», «Молодежка» и «#СеняФедя». Узнаваемость пришла к Кристине после сериала «Фитнес», который подарил девушке долгожданную главную роль. В 2021 году сыграла в проектах «Полет» и «Дети».