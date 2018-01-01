СеняФедя. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
СеняФедя
1-й сезон
10-я серия

СеняФедя (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

9.42018, СеняФедя. Сезон 1. Серия 10
Комедия16+

Сезоны и серии

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О сериале

Весeлые повара с легендарной «Кухни» открывают собственный ресторан на колeсах, чтобы порадовать всех ценителей доброго юмора новым блюдом в богатом многообразии сериалов. Со своим фудтраком Сене и Феде предстоит побывать на детском дне рождения, пляжной вечеринке и футбольном матче.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СеняФедя»