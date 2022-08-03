СеняФедя. Сезон 3. Серия 2
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СеняФедя
3-й сезон
2-я серия

СеняФедя (сериал, 2018) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.42018, СеняФедя. Сезон 3. Серия 2
Комедия18+

Сезоны и серии

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О сериале

Весeлые повара с легендарной «Кухни» открывают собственный ресторан на колeсах, чтобы порадовать всех ценителей доброго юмора новым блюдом в богатом многообразии сериалов. Со своим фудтраком Сене и Феде предстоит побывать на детском дне рождения, пляжной вечеринке и футбольном матче.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СеняФедя»