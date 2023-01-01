Команда Б (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Чтобы спасти племянника от тюрьмы, генерал Брусницын принимает его в космонавты и собирает ему в помощь компанию таких же обычных ребят. Им предстоят испытания, по итогам которых будет создана команда для полета на Луну. Брусницын уверен, что простаки не справятся, но так ли они просты?



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