Биография

Андрей Антонов – актер, продюсер. Фильмография насчитывает 12 продюсерских проектов, среди которых такие популярные сериалы, как «Воронины», «Мамочки», «Вечный отпуск», «Апперкот для Гитлера» и другие. Первым фильмом Андрея Антонова стала комедия «Особенности национальной рыбалки» (1998), в которой актеру досталась эпизодическая роль. Вторую роль Андрей Антонов исполнил, тоже в эпизоде, в военной драме «Фартовый». Дальнейшие работы в кино связаны с продюсерской деятельностью. С 2009 по 2019 годы на экраны выходил рейтинговый сериал «Воронины», в котором Антонов выступил в качестве одного из продюсеров. В 2013 году вышел еще один продюсерский проект, многосерийный приключенческий боевик «Курьерский особой важности». В тот же год выходит еще один сериал, детективный боевик «Рок-н-ролл под Кремлем». В 2015 году как продюсер работал над военно-исторической драмой «Апперкот для Гитлера». С 2016 года Антонов является линейным продюсером СТС. В этом же году выходит на экраны многосерийная комедия «Вечный отпуск» с К. Крюковым в главной роли. В 2018 году на экраны выходит комедийный сериал «Команда Б», главные роли в котором исполняют М. Ефремов, В. Яглыч, О. Кучера, Н. Самбурская и другие.