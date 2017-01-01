Команда Б. Сезон 1. Серия 17
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Команда Б
1-й сезон
17-я серия

Команда Б (сериал, 2017) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

8.72017, Команда Б. Сезон 1. Серия 17
Комедии, Русские16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чтобы спасти племянника от тюрьмы, генерал Брусницын принимает его в космонавты и собирает ему в помощь компанию таких же обычных ребят. Им предстоят испытания, по итогам которых будет создана команда для полета на Луну. Брусницын уверен, что простаки не справятся, но так ли они просты?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Русские

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Команда Б»

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