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Команда Б
1-й сезон

Команда Б (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.72017, Команда Б. Сезон 1 20 серий
Комедии, Русские16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чтобы спасти племянника от тюрьмы, генерал Брусницын принимает его в космонавты и собирает ему в помощь компанию таких же обычных ребят. Им предстоят испытания, по итогам которых будет создана команда для полета на Луну. Брусницын уверен, что простаки не справятся, но так ли они просты?

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6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Команда Б»

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