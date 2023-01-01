Биография

Арман Геворгян – режиссер, продюсер, актер, родился 12 ноября 1977 года. Фильмография насчитывает 14 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность режиссеру принесли мелодрамы «Нереальная любовь» и «Гороскоп на удачу». В 2006 году поступил в театральный институт в родном Ереване, где обучался режиссерской профессии. Еще до учебы в вузе работал в качестве режиссера монтажа, режиссировал телевизионные шоу для федерального канала. Первым фильмом Армана Геворгяна стала короткометражка «Остров». В 2003 году режиссер снял документальный фильм «Один глоток солнца». В одном из своих проектов он участвовал в качестве актера. Небольшую роль Арман Геворгян исполнил в собственном многосерийном боевике «Стрелок». В 2012 году на экраны вышла комедия «В Россию за любовью!». В том же году режиссер снял детективный триллер «Курортный туман». Успех и широкую известность режиссеру принесла кинокартина «Нереальная любовь», снятая по мотивам романа светской львицы Оксаны Робски. Главные роли в мелодраме исполнили М. Александрова, Р. Куркова, Е. Бероев и Г. Куценко. Еще одним успешным проектом стала романтическая комедия «Гороскоп на удачу» с А. Чиповской и С. Ходченковой в главных ролях (2015). В 2017 году на экраны вышел комедийный сериал режиссера «Команда Б».