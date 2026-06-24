Сериал «Жуки» 2019 года — комедия про предприимчивых призывников, решивших угнаться за двумя зайцами сразу. В сериале снялись Владимир Епифанцев, Игорь Верник, Екатерина Стулова и другие блистательные актеры.



Друзья Никита, Денис и Артемий создают мобильное приложение и презентуют его на технологическом форуме. Их разработка оказывается настолько уникальной, что прямо на мероприятии с парнями знакомится инвестор, готовый вложить сто тысяч евро в их стартап. Казалось бы, мечта уже почти сбылась, но ребят настигает военкомат и отправляет в армию. Чтобы не упустить возможность развивать приложение, друзья просят отправить их на альтернативную службу, где будет меньше обязанностей и больше времени на проект. Так они оказываются в деревне Жуки, настолько глухой, что там даже не все знают про существование интернета.



Как ребята будут выкручиваться и заниматься мобильным приложением, для работы которого необходимо постоянное подключение к сети? Смогут ли они сохранить свой проект, не нарушив при этом закон? Предлагаем вам смотреть сериал «Жуки» на Wink и узнать, как будет развиваться эта история.

