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Жуки
Актёры и съёмочная группа сериала «Жуки»

Актёры и съёмочная группа сериала «Жуки»

Режиссёры

Константин Смирнов

Константин Смирнов

Режиссёр
Константин Колесов

Константин Колесов

Режиссёр
Максим Пешков

Максим Пешков

Режиссёр

Актёры

Вячеслав Чепурченко

Вячеслав Чепурченко

АктёрНикита Давыдов
Павел Комаров

Павел Комаров

АктёрДенис Попов
Вадим Дубровин

Вадим Дубровин

АктёрАртемий Шнайдер
Максим Лагашкин

Максим Лагашкин

АктёрМаслов, участковый
Екатерина Стулова

Екатерина Стулова

АктрисаИрина, продавщица сельпо
Игорь Верник

Игорь Верник

АктёрМарченко
Владимир Епифанцев

Владимир Епифанцев

АктёрТолик
Виктор Бычков

Виктор Бычков

Актёротец Александр
Анатолий Журавлёв

Анатолий Журавлёв

АктёрВетеринар
Карина Мишулина

Карина Мишулина

АктрисаГалина, жена Маслова
Марьяна Спивак

Марьяна Спивак

АктрисаУчастковая
Артём Волобуев

Артём Волобуев

АктёрЮдин, губернатор
Дарья Алыпова

Дарья Алыпова

АктрисаКатя, дочь Маслова
Елизавета Гончаренко

Елизавета Гончаренко

АктрисаДина
Полина Ряйсянен

Полина Ряйсянен

Актриса

Сценаристы

Максим Пешков

Максим Пешков

Сценарист
Сергей Нотариус

Сергей Нотариус

Сценарист
Артем Клинков

Артем Клинков

Сценарист
Юлия Абрамчик

Юлия Абрамчик

Сценарист

Продюсеры

Тина Канделаки

Тина Канделаки

Продюсер
Аркадий Водахов

Аркадий Водахов

Продюсер
Марина Разумова

Марина Разумова

Продюсер
Борис Ханчалян

Борис Ханчалян

Продюсер
Сергей Косинский

Сергей Косинский

Продюсер
Вячеслав Дусмухаметов

Вячеслав Дусмухаметов

Продюсер
Артур Джанибекян

Артур Джанибекян

Продюсер
Семён Слепаков

Семён Слепаков

Продюсер
Андрей Левин

Андрей Левин

Продюсер
Таймураз Бадзиев

Таймураз Бадзиев

Продюсер

Художники

Олег Колодько

Олег Колодько

Художник
Ярослав Селезнев

Ярослав Селезнев

Художник
Александр Глухов

Александр Глухов

Художник
Ольга Беляшина

Ольга Беляшина

Художница
Алина Асрян

Алина Асрян

Художница
Алана Снеткова

Алана Снеткова

Художница
Екатерина Пенюшкина

Екатерина Пенюшкина

Художница

Монтажёры

Руслан Габдрахманов

Руслан Габдрахманов

Монтажёр

Операторы

Степан Бешкуров

Степан Бешкуров

Оператор
Максим Хоменко

Максим Хоменко

Оператор