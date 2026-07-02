Актёры и съёмочная группа сериала «Жуки»
Актёры
Вячеслав Чепурченко
АктёрНикита Давыдов
Павел Комаров
АктёрДенис Попов
Вадим Дубровин
АктёрАртемий Шнайдер
Максим Лагашкин
АктёрМаслов, участковый
Екатерина Стулова
АктрисаИрина, продавщица сельпо
Игорь Верник
АктёрМарченко
Владимир Епифанцев
АктёрТолик
Виктор Бычков
Актёротец Александр
Анатолий Журавлёв
АктёрВетеринар
Карина Мишулина
АктрисаГалина, жена Маслова
Марьяна Спивак
АктрисаУчастковая
Артём Волобуев
АктёрЮдин, губернатор
Дарья Алыпова
АктрисаКатя, дочь Маслова
Елизавета Гончаренко
АктрисаДина
Полина Ряйсянен
Актриса